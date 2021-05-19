رسميا.. السودان خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 19 مايو 2021

أكملت الولايات المتحدة استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونشرت الوثيقة، اليوم الأربعاء، من قبل وزارة الخزانة.



وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، بحسب "سبوتنيك"، أن القرار يكمل الإجراء الذى بدأته وزارة الخارجية فى ديسمبر من العام الماضى لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة.

ووفقا للبيان، يرفع القرار الرسمى لوزارة المالية القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.

وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ رسميا يوم الغد 20 مايو بعد نشرها فى السجل الفيدرالى.

وكانت الولايات المتحدة قد أضافت السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب فى عام 1993، والتى تنطوى على عقوبات وقيود على الصادرات إلى هذا البلد.

فى أكتوبر 2020، خلصت الإدارة الأمريكية السابقة إلى أن السودان لم يقدم دعمًا للإرهابيين خلال الأشهر الستة الماضية، وتلقت تأكيدات من الحكومة السودانية بأنها لن تساعد الأنشطة الإرهابية الدولية فى المستقبل.