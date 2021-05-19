عاجل.. حمدوك والوفد المرافق له يختتم زيارته لباريس ويعود للبلاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 19 مايو 2021

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اختتم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك والوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق له، زيارته للجمهورية الفرنسية عائداً للبلاد.



و شارك حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد، برعاية إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

وسيعقد رئيس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بالصالة الوزارية بمطار الخرطوم، يتناول مختلف جوانب الزيارة والنتائج التي تترتب عليها، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.