عاجل.. رئيس الوزراء يؤكد رغبته في رؤية الاستثمارات المحلية والعالمية تتدفق إلى بلاده

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 18 مايو 2021

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وجود فرص عمل حقيقية وكثيرة يمكن أن تجني أرباحا كثيرة، مبديا رغبته في رؤية الاستثمارات المحلية والعالمية تتدفق إلى السودان.



وأضاف حمدوك - خلال كلمته في فعاليات ملتقى رجال الأعمال الفرنسيين والأوربيين والعالميين بمقر الشركات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية - أن السودان يمكن أن يقدم فرصا كبيرة في هذا الصدد، موضحا أن السودان يشهد انتقالات متعددة من الدكتاتورية للديمقراطية، من الحرب للسلام، من الأزمات الاقتصادية للازدهار، ومن العزلة إلى الاندماج العالمي، وأن السودان يقدم فرصا كبيرة في قطاعات الزراعة، النفط، الاتصالات والبنى التحتية وغير ذلك المزيد.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن الموقع الجغرافي للسودان يجعله جارة لسبع دول إفريقية وأربع من هذه الدول هي بلدان حبيسة (تشاد، إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا)؛ فالاستثمار في السودان يعزز الفرص للشباب، فبدلا عن ركوب المخاطر للوصول إلى أوروبا يمكننا التعاون معا من أجل المستقبل، ليرى الشباب فرص الازدهار في السودان وبقية أنحاء القارة.

وأعرب عن ترحيبه برجال الأعمال الفرنسيين والأوربيين والعالميين في السودان وطلب منهم مشاركة السودان لخلق استثمارات تعود بالفائدة على الجميع.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس أمس الاثنين، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد الحجرف، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، بدور الدول الأعضاء بمجلس التعاون والدول الصديقة التي قدمت تعهداتها في المؤتمر لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في السودان، كما ثمن جهود الجمهورية الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون في تنظيم هذا المؤتمر.

وأكد الأمين العام، مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه جمهورية السودان، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بالسودان، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره وتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.