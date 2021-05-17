عاجل.. لقاء ثلاثي بين "ماكرون" ورئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة

الخرطوم - احمد عبدربة - عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقاء ثلاثيا، منذ قليل، بقصر إفيمير الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس مع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان والفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك قبل انعقاد مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان.



وكان قد وصل منذ قليل الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، والفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ضمن الوفود المشاركة في المؤتمر بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان في استقبالهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.