عاجل.. 12 قتيلا في منطقة حدودية متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان‎

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 17 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قتل 12 مدنيا في منطقة حدودية غنية بالنفط تتنازع عليها السودان وجنوب السودان في هجوم نسبه مسؤولون حكوميون محليون، اليوم الإثنين، إلى رعاة ماشية.



ووقع الهجوم في ساعة مبكرة، يوم الأحد، في قرية تبعد 64 كيلومترا شرق البلدة الرئيسة في أبيي، المنطقة المتنازع عليها، والتي تحظى بحماية الأمم المتحدة منذ استقلال جنوب السودان في 2011.

وذكر نائب المسؤول الإداري لمنطقة أبيي الإدارية، كون مانييت ماتيوك، أن رعاة ماشية مسلحين من قبيلة الميسرية من السودان، هاجموا قرية دنغوب قبيل الفجر.

وقال ماتيوك: ”هاجموا المنطقة من ثلاثة اتجاهات، والنتيجة كانت مقتل 12 شخصا“.

وأضاف: ”إدارة أبيي وشعب أبيي بأسره يدينون بأشد العبارات هذا الهجوم الوحشي والجبان ومقتل أبرياء“.

وبين ”ماتيوك“ أن الرعاة نفسهم، الذين اتهمتهم الأمم المتحدة في السابق بارتكاب فظائع، يقفون وراء هجوم آخر، الجمعة، قتل فيه مسن وأصيب آخر بجروح.

وأوضح متحدث باسم قوة الأمم المتحدة في أبيي (يونيسفا) التي نشرت في المنطقة العام 2011، أن حصيلة هجوم الأحد بلغت 11 قتيلا، مؤكدا البدء بتحقيق رسمي.

وقال المتحدث باسم يونيسفا دانيال أديكيرا: ”بالطبع فور سماع قواتنا التقرير توجهت إلى الموقع، لكن المهاجمين كانوا مع الأسف قد غادروا المكان“، مضيفا أنه لم يتم توقيف أي شخص.

وهذا الشهر أمر مجلس الأمن الدولي أن تكون منطقة أبيي منزوعة السلاح، ومن بينها عناصر مسلحة من مجموعات محلية.

لكن كثيرا ما اندلعت توترات بين قبيلة نغوك دينكا من جنوب السودان، والرعاة من قبيلة المسيرية الذين يتنقلون في المنطقة بحثا عن مراع لماشيتهم.

وبادرت قوة الأمم المتحدة إلى بدء محادثات سلام بين المجموعتين، لكن عمليات قتل المدنيين استمرت.

وفي نيسان/ أبريل 2020، قالت يونيسفا إن المسيرية تقف خلف هجوم دام على قرية أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وتدمير مساكن، وفي كانون الثاني/ يناير من العام نفسه قتل 19 شخصا في هجوم آخر نسب إلى رعاة.