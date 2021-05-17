عاجل.. انطلاق جلسات مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 17 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم الاثنين جلسات مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والذي يهدف إلى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان بجانب إبراز فرص الاستثمار في السودان في القطاعين العام والخاص.



وأعلنت فرنسا عن تقديم دعم لمساعدة السودان بمبلغ مليار ونصف المليار دولار لتعزيز الشراكة بين البلدين.

وطالب وزير المالية الفرنسي برونو لومير خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس المستثمرين والشركات المشاركة في المؤتمر بالعودة للسودان والاستثمار فيه والمساهمة في جهود تسوية الديون.

واكد بذل المزيد من الجهود لجلب الموارد لدعم السودان والوقوف معه خطوة بخطوة مشيرا إلى أن فرنسا ستسهم في تعزيز المهارات والخطوات الضرورية في مجالات زيادة الإنتاج الكهربائي وتعزيز الإدارة العامة حتى تكون البيئة حيوية لتحسين بنية الأعمال والبنية الاقتصادية ومواصلة مشوار الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة الانتقالية.

وأكد دعم فرنسا للشعب السوداني وتحقيق الرفاهية له أن الأوضاع ما زالت هشه ومشابهة للأوضاع في العديد من الدول.

وقال إن فرنسا سبق أن شاركت في دعم الأسرة السودانية بمبلغ 60 مليون يورو لتقوية الاقتصاد السوداني مما يؤكد أن فرنسا تعمل في الاتجاه الصحيح.

وكشف وزير المالية الفرنسي حول دعم بلاده للبنك المركزي السودانى بتعزيز الأنظمة المصرفية وإجراءات توازن سعر الصرف وسهولة الحصول على التمويل وإصلاح المؤسسات السياسية وأن فرنسا ستواصل في دعم السودان لمعالجة كل هذه القضايا، وأشار إلى الخطوات الاضافية الجادة لبلورة خطط العمل المتعلقة بتسوية ديون السودان.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وافتتح الجلسة وزير المالية الفرنسي برونو لومير وتشهد الجلسة مناقشة مشروعات السودان في اربع موائد مستديرة يقدمها رجال الأعمال في السودان وحضور الوزراء المختصون في القطاعات.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في الجلسة الافتتاحية.

وسيقوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بافتتاح مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

ويتحدث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالقتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، وسيتناول المخاطبون التطورات التي حدثت في السودان، وسيتم ايضًا عرض فيلم قصير حول فعاليات الثورة السودانية.

كما سيعقد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك مؤتمرا صحفيا في ختام فعاليات اليوم الاول لمؤتمر باريس للإجابة على اسئلة الصحفيين.