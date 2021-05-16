عاجل| الجيش السودانى يسلّم القضاء نتائج التحقيق فى مقتل متظاهرين

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 16 مايو 2021

سلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، القائد العام للقوات المسلحة، نتائج إجراءات لجنة التحقيق فى أحداث الثلاثاء الماضى لعلى الحبر النائب العام لجمهورية السودان، وذلك ببيت الضيافة بالخرطوم وبحضور محمد الفكى سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالى، ووزير رئاسة مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، وطه عثمان ممثل قوى الحرية والتغيير، وذلك بحضور مدير إدارة القضاء العسكرى.



وسقط قتيلان وعشرات الجرحى الثلاثاء عندما فرقت قوات الأمن بالقوة تجمعا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفض الاعتصام الطويل الذى كان يطالب فى 2019 أولا برحيل الرئيس السابق عمر البشير ثم بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقال الجيش السودانى فى بيان الثلاثاء أن "أحداثا مؤسفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين"، مشيرا إلى فتح تحقيق فى الحادث. وأكّد "كامل استعداده" لتقديم "أى شخص يثبت تورطه للقضاء".

وأعرب رئيس الحكومة عبد الله حمدوك عن "صدمته" لسقوط القتيلين، مندّدا "بجريمة استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين السلميين".

وتضمّنت النتائج "قائمة المشتبه بتورطهم فى الأحداث مع رفع الحصانة عنهم، ايذانًا بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية تأكيدًا للشفافية وصونًا للحقوق، وحرصًا على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين"، وفق بيان الجيش.