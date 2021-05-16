عاجل.. حمدوك يتوجه إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دولي لدعم السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 16 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

غادر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على رأس وفد حكومي، اليوم الأحد إلى باريس، للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد.



ووفقاً لصفحة مكتب رئيس الوزراء السوداني على موقع فيسبوك فإن الوفد يضم 31 مسؤولاً حكومياً. وتستمر الزيارة عدة أيام يشارك فيها رئيس الوزراء في المؤتمر الخاص المتعلق بدعم البلاد، بالإضافة لمؤتمر دعم الاستثمار الفرنسي بأفريقيا، كما سيلتقي رئيس الوزراء مع عدد من مدراء الشركات الكبرى لبحث آفاق الاستثمار بالبلاد.

ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الدولي في العاصمة باريس يوم غد، بهدف دعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور.