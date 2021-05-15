عاجل.. العطا يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 15 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شارك عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق الركن ياسر العطا، اليوم في مراسم حفل تنصيب فخامة الرئيس اسماعيل عمر قيلي، رئيسا لجمهورية جيبوتي لدورة رئاسية جديدة تمتد لخمس سنوات.



وجرت مراسم التنصيب، بالقصر الجمهوري بجيبوتي بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات ،في مقدمتهم الرئيس الكيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ونائب رئيس جمهورية جنوب السودان، وعدد من الوفود وممثلي الحكومات العربية والإفريقية.

وابتدر الرئيس قيلي، خطابه عقب ادائه اليمين الدستورية ، بالترحم على الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي اتنو، مؤكدا عمق انتماءات بلاده الافريقية والعربية والاسلامية، معلناً تمسك بلاده بهذه الهويات الثلاث التي تمثل تنوعاً مثمراً ومصدراً لحيوية بلاده.

وأشار لأهمية موقع بلاده على مضيق باب المندب الذي تمر عبره ثلث التجارة العالمية، وقال إنها رسخت مكانتها كمركز دولي للخدمات اللوجستية والموانئ، وأنها بحاجة للمزيد من الإستثمار والخدمات والإتصالات الرقمية، والاستفادة واستغلال الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة.

و عبر الرئيس الجيبوتي عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، وأن بلاده ظلت تدعو إلى حل سياسي عادل للصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت فقرات الإحتفال الترحيب برؤساء الوفود المشاركة، وعدد من الفقرات الغنائية الوطنية لمكونات الشعب الجيبوتي.