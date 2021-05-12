عاجل.. وزير سوداني يدعو إثيوبيا لتعزيز العلاقة مع بلاده

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 12 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السوداني بمكتبه الثلاثاء، سفير إثيوبيا في الخرطوم يبلطال أعمرو، ودعاه لتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة.



وحسب بيان لوزارة المالية، فقد بحث اللقاء "أواصر التعاون التجارى والشعبى بين الدولتين وسبل دعمها والمحافظة على هذه العلاقة الأزلية بين الجارتين وحسن تطويرها مما يجعل شعبى البلدين فى المنطقة الافريقية أكثر ترابطا وأمانا".

ودعا الوزير سفير إثيوبيا للمضى قدما في المحافظة على هذه العلاقات التى تربط شعب البلدين، والتي وصفها بأنها "متينة وأزلية".

من جانبه، قال السفير إن بلاده "تسعى دائما في المحافظة لعلاقاتها بالشقيقة السودان" ودعم هذه العلاقة بالعديد من البرامج و المشاركات الدولية والإقليمية وبالربط الثقافى والاجتماعى.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترات خلال الأشهر الماضية بسبب إصرار إثيوبيا على مواصلة عملية ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ودولي لضمان عدم تضرر السودان مستقبلا من الحصول على حصته السنوية من مياه النيل الأزرق.