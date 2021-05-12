عاجل.. عقار يشارك في حفل تنصيب الرئيس اليوغندي موسيفيني

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 12 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شارك عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير اليوم في مراسيم تنصيب الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني والتي جرت بساحة كولولو بالعاصمة اليوغندية كمبالا، بحضور د. مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية.



وقال القائم بأعمال سفارة السودان بيوغندا الأستاذ محمد ميرغني في تصريح صحافي إن ٣٠ دولة شاركت في حفل التنصيب والذي حضره 11 رئيس دولة، بجانب عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وأبان ميرغني أن مشاركة عضو مجلس السيادة الانتقالي تسهم بقدر كبير فى المحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين عبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مشيراً إلى أن عضو السيادي سيجري عدداََ من اللقاءات مع بعض رؤساء الدول المشاركين في حفل التنصيب.

يُذكر أن الرئيس اليوغندي فاز بدورة رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت في يناير الماضي.