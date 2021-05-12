عاجل.. أزمة أسطوانات الأكسجين تضرب السودان في ظل كورونا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 12 مايو 2021

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عرضت فضائية الحدث، تقريرا عن أزمة أسطوانات الأكسجين المسال في السودان، في ظل أزمة فيروس كورونا.



وتكمن المشكلة في عدم توافر الأسطوانات في ظل وجود كميات كبيرة من الأكسجين المسال، كما يعاني السودان من نقص في الأدوية والمعدات الطبية.

وقال مسئولون محليون، إن البلاد لديها 300 جهاز تنفس صناعي، وهو عدد لا يكفي، في ظل تسجيل حالات يومية من الفيروس.

وقال حسين ملاسي، مسئول في شركة الهواء السائل السودانية: "الأيام دي فعلا في ضغط شديد على الأكسجين، الأكسجين نفسه متوافر بكميات كبيرة ولكن المشكلة في الأسطوانات".

وأظهرت دراسة حكومية أن 38% من أسطوانات الأكسجين هُربت من النظام الصحي، لصالح الأفراد في المنازل.