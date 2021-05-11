عاجل.. اعلان موعد عيد الفطر المبارك في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 11 مايو 2021

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اعلن مجمع الفقه الاسلامي يعلن الاربعاء المتمم لشهر رمضان المبارك و الخميس اول ايام عيد الفطر السعيد في السودان وتم تحرى هلال شهر شوال و تحديد موعد اول ايام عيد الفطر المبارك في السودان مساء الثلاثاء فيما توقعت مصادر فلكية ان يكون موعد العيد يوم الخميس المقبل .



وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق ١٢ /٥/ ٢٠٢١م حتى الأحد ١٦ / ٥ / ٢٠٢١م ، على أن يزاول العاملون أعمالهم صباح الإثنين ١٧ مايو ٢٠٢١م وذلك وفق النظم والقواعد التى تنظم أيام وساعات العمل الرسمية .