عاجل.. حمدوك يجتمع مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الانتقال في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 10 مايو 2021

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اجتمع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس.



وبحث الطرفان خلال اللقاء مناقشة الترتيبات التي تمت لانعقاد مؤتمر باريس في 17 من شهر مايو الجاري، واستعراض نتائج زيارة رئيس بعثة اليونيتامس للاتحاد الأوروبي في إطار مجهودات البعثة لحث الاتحاد الأوروبي على المشاركة بفعالية في إنجاح مؤتمر باريس.

وأعرب فولكر بيرتس، عن إشادته بالتحول الإيجابي والمجهودات المقدرة لحكومة الفترة الانتقالية في الخروج بالسودان من الآثار التي ترتبت عليه جراء سياسات العهد البائد وإظهار البلاد بالوجه الجديد.