عاجل.. ولي عهد أبوظبي ورئيس مجلس السيادة يبحثان المستجدات في شرق إفريقيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 10 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر الشاطئ، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بدولة السودان المستجدات في منطقة القرن الإفريقي وشرق أفريقيا.



وبحث الجانبان، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات والسودان وسبل تنمية أوجه التعاون والعمل المشترك وتعزيزه في جميع المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا الصدد توافق الرؤى حول أهمية تغليب صوت الحكمة والحوار وإيجاد الحلول الدبلوماسية لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة بما يسهم في نزع فتيل التوترات والأزمات ويرسخ لقاعدة وأسس قوية للمضي قدما على طريق التنمية والتقدم والازدهار لشعوبها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دعم جهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية خاصة خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه، انطلاقا من إيمانها بأن استقرار السودان وأمنه وسلامته يمثل ركيزة مهمة في أمن المنطقة.

من جانبه أكد البرهان أن السودان حريص على تعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما.

وثمن مواقف الدولة تجاه الحفاظ على استقرار السودان وأمنه في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به والتحديات التي يواجهها، مشيدا بمبادرات الدولة الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية التي تواصل تقديمها إلى الشعب السوداني لدعم جهود مؤسسات السودان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

حضر الاجتماع الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومن الجانب السوداني، وخالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء والوفد الموافق لرئيس مجلس السيادة في السودان.