عاجل.. البرهان: انتشار قواتنا الأخير تم ضمن الحدود المعترف بها من قبل إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 8 مايو 2021

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان على أن قوات بلاده لم تخرق حدود إثيوبيا من خلال انتشارها الأخير عند حدود الدولتين.



ونقل المجلس الانتقالي عن البرهان توضيحه، خلال اجتماع عقده اليوم السبت في الخرطوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أن انتشار القوات المسلحة السودانية الأخير "تم داخل الحدود السودانية التى أقرتها إثيوبيا في عدد من المناسبات وحددتها الاتفاقيات التاريخية ولم يتبق إلا وضع العلامات الحدودية بين البلدين".

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن "استعداد السودان للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية انطلاقا من علاقات حسن الجوار بين البلدين".