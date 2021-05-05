عاجل.. والي كسلا يدشن حملة تطعيم الكوادر الصحية ضد كورونا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 5 مايو 2021

دشن والي كسلا المكلف امين عام الحكومة الاستاذ الطيب محمد الشيخ بوزارة الصحة انطلاق حملة التطعيم ضد فايروس كورونا التي تستهدف الكوادر الصحية بجميع محليات الولاية بعد ان تم توفير(10) الآف جرعة منها (7) الآف جرعة للكوادر الصحية و(3) الآف جرعة للفئة العمرية من (45) وكبارالسن والذين يعانون من الامراض المزمنة.



واكد الوالي لدي مخاطبته المستهدفين بالحملة وشركاء العمل الصحي من المنظمات الاممية اهتمام حكومة الفترة الانتقالية وسعيها لتقديم خدمات تليق بالمواطن وأمن علي الدور الذي يعول علي وزارة الصحة في خدمة المواطن الذي تعرض للكثير من الاشكاليات الصحية خاصة التي حدثت بالولاية خلال السنوات الماضية .

وقال ان موقع الولاية الجغرافي والحدودي يلقي بظلاله علي الولاية ويجعلها عرضة لاشكاليات الامراض الوافدة .

وشدد في ذات الوقت علي الاهتمام ببرنامج الحملة في اطار الوقاية مشيرا الي البيئة الصحية الهشة المتوارثة نتيجة للتنظيمات السابقة وعدم الاهتمام بالمسائل الوقائية .

واضاف ان جائحة كورونا تأثرت بها كبريات الدول الاقتصادية في العالم مقارنة بالنظام الصحي بالسودان والصعوبات التي تواجهه الأمر الذي يتطلب انجاز البرنامج رغم الامكانيات وان يجد المستهدفون الجرعة

اللا زمة للوقاية من المرض والوصول بالتطعيم الي نتائج جيدة.

واضاف اننا نعول كثيرا علي برنامج التطعيم ضد الفايروس وان ضربة البداية لتحصين الكوادر التي تواجه المرض وتعتبر خط الدفاع الاول.

وامتدح الوالي دور الكوادر الصحية ومايقدمونه رغم الامكانيات البسيطة والاشكاليات التي تواجههم مبينا ان العمل يحتاج الي تضافر كل الجهود والتكاتف من اجل تقديم خدمة لمواطني الولاية في ظل المعاناة وتأثيرات المرض والقصور الذي يحدث في كثير من المواقع .

ووجه الوالي برسالة الي مجتمع الولاية باهمية اللقاح وتأثيره علي خفض المرض والوفيات والاصابات علي مستوي الولاية .

وتطرق الوالي الي التدعيات المصاحبة لفصل الخريف الامر الذي يتطلب من وزارة الصحة وضع برنامج متكامل ومدروس لمقابلة تحديات الخريف الصحية واهمية المشاركة المجتمع.

من جانبه اوضح مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف الدكتور منتصر ابراهيم ان برنامج الحملة يأتي في اطار تحقيق مفاهيم الصحة للجميع منوها الي المردود من استخدام اللقاح في الدول التي استخدمت اللقاح .

واوضح ان اللقاح ضد الفايروس يعمل علي تقليل نسبة الاصابة بالمرض والعدوي والدخول الي المستشفيات مشيرا الي ان الجرعة الاولي تقلل من نسبة الاصابة بــ 50% والثانية الي 80% .

وطمأن منتصر المواطنين بعدم التخوف من اللقاح معربا عن تقديره لكافة الشركاء في العمل الصحي والعاملين بالوزارة والادارات لجهودهم المبذولة من اجل ترقية خدمات القطاع الصحي.

واوضح ممثل مدير الرعاية الصحية الاساسية عائشة الشيخ انه تم تدريب كافة العاملين في الحملة الي جانب توزيع المعينات واللقاحات لكافة محليات الولاية مشيرة الي ان هنالك (25) موقعا لتقديم الخدمة علي مستوي المحليات .

ووجهت برسالة ان التطعيم يعتبر حماية للشخص ومن حوله ويحد من انتشار المرض مؤكدة حرصهم علي تطعيم كافة الكوادر بالجرعتين الاولي والثانية في فترة مابين (4 ــ8) اسابيع .

واكدت علي سلامة اللقاح وفعاليته موضحة ان الجرعات تم حفظها وفق معايير منظمة الصحة العالمية وبطريقة جيدة وممتازة لضمان الوصول الي كافة المستهدفين.