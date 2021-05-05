حمدوك يشيد بالتعاون المستمر بين السودان والبنك الإفريقي للتنمية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 5 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أشاد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالتعاون المستمر بين السودان والبنك الإفريقي للتنمية رغم الظروف التي مرت بها البلاد.



جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بالمدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية لشرق إفريقيا السيدة نينا نوابوفو.

وأكد أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تفتح أبواباً جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، مطالباً البنك الإفريقي للتنمية بمواصلة العمل في مجال تطوير وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية بالبلاد.

وطلب د. حمدوك من السيدة نوابوفو نقل تحياته لرئيس البنك الإفريقي للتنمية ودعوته لزيارة السودان خلال الفترة القادمة، حيث تلقى رئيس الوزراء خلال اللقاء تنويراً من المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية عن إزالة متأخرات السودان لدى البنك الإفريقي، والتمويل الجديد الذي يمكن أن يقدمه البنك خلال الفترة القادمة.

وكانت وزارة المالية قد وقعت اليوم على اتفاقيتين مع البنك الإفريقي، الأولى قرض تجسيري بمبلغ 425 مليون دولار، لإزالة متأخرات ديون بنك التنمية الإفريقي بين وزارة المالية وبنك التنمية الإفريقي، والثاني منحة من البنك الإفريقي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بمبلغ 207 ملايين دولار أمريكي.