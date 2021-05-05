عاجل.. تدشين مشروع إنشاء مستشفي خيري للعلاج المجاني للسرطان بالخرطوم

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 5 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

دشنت مؤسسة خطوة الخيرية ، مشروعها الأول لإنشاء مستشفي خيري لعلاج السرطان بالمجان في ولاية الخرطوم ، لتقديم الخدمات الصحية لمرضى الولاية والولايات المجاورة بجودة عالية وبالمجان تماماً.



وتبلغ الميزانية الكلية للمشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في السودان حوالي (17.288) مليون دولار، وتعتمد الإيرادات بشكل أساسي علي المشاريع الإستثمارية التابعة لإدارة المستشفي في شكل مصانع للأدوية وأيضا علي الهبات والتبرعات والدعومات.

جاء ذلك في منبر وكالة السودان للأنباء الذي استضاف اليوم مؤسسة خطوة الخيرية وهي منظمة طوعية غير حكومية غير ربحية تسعي لتكون المنظمة الرائدة في القطاع الصحي وذلك عن طريق تأسيس سلسلة مستشفيات خيرية متخصصة والتي من شأنها أن تؤدي الي تحسين الظروف المعيشية والإجتماعية والخدمية في كافة الولايات.

وأوضح سكرتير العمل الميداني لمؤسسة خطوة الخيرية الاستاذ أحمد عاطف محمد أن خطوة تأسست في مارس من العام 2020م علي يد مجموعة من رواد العمل الطوعي بالتعاون مع نخبة من الحاصلين علي درجة الاستاذية في مجالات الطب والصيدلة والهندسة والمعمار والقانون وغيرهم ، حيث إقتصرت اللجنة المؤسسة في المرحلة الأولية علي جمع المعلومات والبيانات الأحصائية وصياغة دراسات الجدوى ووضع خارطة الطريق الممرحلة لإنشاء مستشفي ضخم لعلاج السرطان يسد كأفة احتياجات المرضى في السودان كهدف أولي .

وقال أحمد عاطف ان مساحة المستشفي الكلية التي تقع في منطقة سوبا جنوب الخرطوم تبلغ خمسة الأف متر مربعة موزعة على المباني المتخصصة لتلقي العلاج ومباني الخدمات الطبية التشخيصية ويتكون المستشفي من (155) سريرا قابلة للزيادة

ويقدم المستشفي الخدمات العلاجية الطبية الرئيسية لمرضى السرطان الي جانب خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية والمختبرات الطبية وتوفير الأدوية.

وحول مشروع المصنع المصاحب للمستشفي اشار الاستاذ احمد عاطف ان المصنع يقوم بانتاج المحاليل الطبية التي يتم استيرادها حاليا من الخارج نظراً لعدم وجود مشاريع محلية لإنتاج المحاليل الوريدية في الوقت الراهن ، أما مبررات المستشفي فهي لايجاد الحل الجذري للحد من الأعداد الهائلة لوفيات مرضى السرطان سنوياً نسبه لصعوبة تلقي الخدمة الصحية بسبب التكأليف الباهظة أو السعة الاستيعابية للمرافق الصحية ولجوء نسبه كبيرة من المواطنين الي السفر خارج البلاد لتلقي الخدمات الصحية الخاصة.

وحول الجهات الشريكة في المشروع قال سكرتير العمل الميداني ان تلك الجهات تشمل وزارة الصحة ،التجارة ،الصناعة ،العمل والتنمية الإجتماعية ممثلة في مفوضية العون الإنساني ، خاصة وأن خطوة تهدف الي إنشاء سلسلة من المستشفيات الخيرية المتخصصة التي توفر الخدمات التشخيصية والعلاجية المتميزة لكل شرائح المجتمع السوداني بصورة مجانية بالكامل.