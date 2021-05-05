الري: إثيوبيا تريد قواعد استرشادية لسد النهضة وليس اتفاقا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 5 مايو 2021

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أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن سد النهضة يشكل تهديدًا لنصف سكان السودان، مشيرًا إلى أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق.



وذلك حسبما أذاعت فضائية الحدث، اليوم الأربعاء.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام الأربعاء، إن "إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقًا"، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد، وعندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه. وشدد "عباس"، على أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحًا أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.

وأعلن أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيدًا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، مؤكدًا أن الدعوة للعودة لمفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن.