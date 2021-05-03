عاجل.. عضو مجلس السيادة مالك عقار يلتقي وزير الداخلية

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 3 مايو 2021

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إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار بالقصر الجمهوري اليوم ، الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ وزير الداخلية.



وتناول اللقاء قضية تمدد حظيرة الدندر داخل الأراضي الزراعية، خلال عهد النظام البائد والتي تضرر منها عدد كبير من المزارعين بولاية سنار.

وإتفق الجانبان على عقد لقاء آخر بحضور مدير حظيرة الدندر لاستيفاء المزيد من المعلومات المطلوبة لمناقشة القضية بصورة شاملة وصولاََ إلى حلول ناجعة ومرضية لكافة الأطراف.