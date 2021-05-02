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عاجل.. بن زايد والبرهان يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 2 مايو 2021

عاجل.. بن زايد والبرهان يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

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متابعات - اخبار الخليج 365

بحث ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن زايد من البرهان، ليل السبت، تبادلا خلاله التهاني بشهر رمضان المبارك والتمنيات للبلدين بمزيد من الازدهار والسلامة والاستقرار.

وتناول الاتصال أيضا، "العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بمختلف المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات جائحة وجهود مواجهتها في البلدين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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