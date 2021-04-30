الكشف عن تنسيق بين الصحة والشؤون الدينية لتطعيم الحجاج والمعتمرين

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 30 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت وزارة الصحة عن تنسيق مع الشئون الدينية والأوقاف لتطعيم المعتمرين والحجاج بمركز عمر بن الخطاب بالخرطوم.



وقال مسؤول الأنشطة الإضافية بوزارة الصحة محمد حسين الحاج، إنّ التنسيق التام مع القمسيون الطبي لإستخراج وثقيقة معتمدة لدى كل الجهات تثبت تطعيم الشخص بشكل واضح ودقيق.

وأوضح أنّ حملة التطعيم في الخرطوم بالمراكز المختارة مستمرة، وأنّ عددًا من الولايات الأخرى بدأت عملية التطعيم.

وأضاف” تمّ تطعيم أكثر من 160 ألف مواطن من كوادر طبية والفئات 45-59 (أمراض مزمنة) والفئات من 60 فما فوق دون إشتراطاتٍ”.

وأكّد أنّ اللقاح آمن وفعال وله مردود كبير ضد فيروس كوفيد 19، مبيناً أن اللقاح يتم حفظه بصورة جيدة وممتازة ويصل للمستفيد بشكل آمن، وأن كل الفرق العاملة مدربة وعلى دراية تامة بالتطعيم.

وحتى، الجمعة، وصلت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”33104″، وتعافى”26795″، وتوفي”2349″.