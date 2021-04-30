عاجل.. وفد أمريكي يزور البلاد في هذا التوقيت

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 30 أبريل 2021

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يصل البلاد الاثنين القادم السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة والسيناتور كريسفان هولين في زيارة تستغرق ثلاث ايام وذلك في إطار تعزيز التعاون للعلاقات السودانية الامريكية ومناقشة آخر التطورات علي الحدود السودانية الاثيوبية.



كما سيلتقي الوفد خلال زيارته برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، ورئيس الوزراء دكتورعبدالله حمدوك، ووزير العدل نصرالدين عبدالباري، ووزير الري البروفيسور ياسر عباس. ومن المتوقع أن يزور الوفد معسكر ام راكوبة للاجئين الإثيوبيين بالقضارف.

جدير بالذكر أن السيناتور كريستوفر كونز من ولاية ( ديلاور) هو الذي رعى قانون حصانة السودان واعادة سيادته القضائية في الولايات المتحدة.