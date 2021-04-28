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عاجل.. تعليق اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية ووقف أي انتشار عسكري بها

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 28 أبريل 2021

السودان، مساء الاربعاء، إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، وأشار إلى وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية، حسبما ذكرت "العربية".

وذكر السودان وفقًا لموقع "العربية.نت" تعليق اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية وقعته موسكو مع النظام السابق.

وكانت  روسيا أعلنت في 9 ديسمبر 2020 اعتزامها إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية قرب بورتسودان، قادرة على استيعاب 300 عسكري ومدني واستقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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