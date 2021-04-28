عاجل.. تعليق اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية ووقف أي انتشار عسكري بها

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 28 أبريل 2021

السودان، مساء الاربعاء، إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، وأشار إلى وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية، حسبما ذكرت "العربية".

