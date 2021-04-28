عاجل.. وزير الصحة يكشف عن أزمة حادة في مجال الأدوية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 28 أبريل 2021

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كشف الدكتور عمر النجيب وزير الصحة عن أزمة حادة تواجه الوزارة في مجال الأدوية.



وقال النجيب لدى مخاطبته ورشة عمل الوفرة الدوائية في السودان (التحديات والحلول) التي انطلقت اليوم بقاعة الإمدادات الطبية، إن أزمة الدواء ليست مثل باقي الأزمات، مشيرا إلى أن نتائجها تؤدي لموت المرضى، معربا عن أمله ان تتناول الورشة كل متعلقات الأزمة بكل شفافية للوصول إلى حلول نهائية.

وأشار النجيب الى وجود مشكلة تتمثل في الكوادر الصيدلانية مردفا بالقول "الوضع الصيدلاني سلبي في ظل أزمة حادة".

ولفت النجيب الى اتجاه لهيكلة القطاع الصحي، كاشفا عن صيدليات خرجت عن العمل وان هنالك مشكلة حقيقية في المهنة حولت الصيدلاني الى (بياع) حسب قوله.

وبشر النجيب في معرض حديثه بالتزام وزارة المالية بسداد ديون صندوق الامدادات الطبية.