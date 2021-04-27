عاجل.. حميدتي يُجري مباحثات رسمية مع رئيس المجلس العسكري التشادي

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 27 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استقبل رئيس المجلس العسكري التشادي، الفريق محمد إدريس ديبي، بالقصر الرئاسي بالعاصمة التشادية انجمينا، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له.



وبحث اللقاء، العلاقات الأخوية المتطورة بين السودان وتشاد وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وأكد النائب الأول، على أزلية العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص السودان على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، مُشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها تشاد من أجل تحقيق الاستقرار في السودان والإقليم، ونوه إلى أن السودان يقف إلى جانب الشعب التشادي خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها، داعياً الأطراف التشادية المُختلفة إلى تغليب مصلحة الوطن والعمل على استقرار بلادهم، مشيراً إلى أهمية انتهاج مبدأ الحوار كوسيلة لحل الخلافات.

وأكد حميدتي أنّ السودان سيعمل جاهداً على تقديم كل ما يدعم استقرار تشاد أمنياً وسياسياً، منوهاً إلى أن عهد الانحياز ودعم طرف على حساب طرف آخر قد ولّى، وأن حكومة الفترة الانتقالية حريصة كل الحرص على استقرار تشاد والمنطقة.

من جانبه، شكر رئيس المجلس العسكري التشادي، الفريق محمد إدريس ديبي، السودان حكومة وشعباً على وقفتهم الكبيرة مع بلاده لتجاوز محنتها، وأضاف قائلاً: الشكر للشعب السوداني الشقيق، نحن نمر بمرحلة صعبة نحتاج إلى خبرتكم لتجاوزها، مؤكداً ثقته التامة في قدرة القيادة السودانية على مساعدة تشاد، خاصة وأن الظروف التي مر بها السودان تشابه إلى حد كبير ظروف بلاده الراهنة.

وشارك في جلسة المباحثات المشتركة من جانب السودان، عضوا المجلس السيادي مالك عقار والهادي إدريس ووزيرا المعادن والثروة الحيوانية، إلى جانب وجدي صالح وصلاح مناع، ومن الجانب التشادي عدد من أعضاء المجلس العسكري.