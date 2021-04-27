عاجل.. تفاصيل زيارة حمدوك لمقر قيادة الجيش السوداني

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 27 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء، إن زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمقر قيادة الجيش حملت كثيرا من المعاني.



ولأول مرة منذ توليه رئاسة الوزراء قبل عامين، يزور حمدوك مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم؛ حيث التقى كبار الضباط في حضور القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان.

وقال العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن القيادة العامة قدمت تقريرا وافيا لـ"حمدوك" حول مراحل تطور القوات المسلحة.

وبحسب أبو هاجة فإن رئيس مجلس السيادة السوداني اطلع "حمدوك" على أن ما انجز من هيكلة وترتيب في الفلسفة التنظيمية والإدارية في القوات المسلحة بعد ثورة ديسمبر المجيدة يوضح بجلاء ملامح الجوانب المختلفة في الجيش مستقبلاً من حيث العقيدة العسكرية وواجبات حماية النظام الدستوري.

ولفت إلى التركيز والاستمرار في بناء قوات مسلحة تحمي الديمقراطية ودولة المواطنة، وتتجسد فيها روح القومية والاحترافية كما العهد بها، فضلا عن كونها محمية ومصونة من تدخل الساسة والسياسيين.

ووصف مستشار البرهان، هذا اللقاء، بأنه "تاريخي" ةعبر عن العزيمة والإرادة القوية لدى طرفي الحكم الانتقالي العسكري والمدني في المحافظة على النموذج السوداني المتفرد الذي ولد بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول.

وقال: "نموذج الشراكة بين المدنين والعسكريين أو كما عبر عن ذلك رئيس الوزراء عندما قال إن القوات المسلحة عبر تاريخها عودت الشعب على الانحياز لخياراته لخلق التغيير المنشود".

وأكد مستشار البرهان أن الشراكة ستظل صمام الأمان الذي يراهن عليه لوضع اللبنات الأساسية لمستقبل النظام الديمقراطي المنشود.

وشدد على أن النظام السوداني يهدف إلى محور استراتيجي وهو "جيش مهني محترف واحد" تذوب فيه القبليات والجهويات لكونه يستمد قوته ومنعته من الشعب ويمارس مهامه وواجباته وفقاً للدستور.