عاجل.. تعاون سوداني إسباني حول إستخدامات المياه ومخاطر الفيضان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 27 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اتفق السودان وأسبانيا على التعاون الوثيق في كيفية إدارة مخاطر الفيضانات والإنذار المبكر، وتبادل الخبرات حول سبل إدارة المياه وإعادة إستخدام المياه في مجال الري.



جاء ذلك في اللقاء الاسفيري الذى نظمته اليوم السفارة الاسبانية بالخرطوم في بيت السفير الاسباني بالتعاون مع وزارتي البيئة والسكان الأسبانية ووزارة الري والموارد المائية بالسودان، حيث ترأس الجانب السوداني وكيل الوزارة المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، بينما ترأس الجانب الأسباني سفيرها بالسودان البرتو اوثلاي.

وقدمت في اللقاء عدد من الأوراق من قبل خبراء ومختصون من البلدين في محاور إعادة إستخدام المياه والفيضانات والإنذار المبكر والإدارة المتكاملة للمياه، واستعرضت الأوراق تجربتي البلدين في قضايا المياه وإدارة الموارد المائية وإدارة الفيضانات، كما استعرض الجانب الأسباني تجربة تدوير مياه الصرف الصحي واستخدامها في قطاع الري بعد معالجتها بطريقة آمنة.

وقال وكيل وزارة الري في تصريحات صحفية إن اللقاء يأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات مع أسبانيا في مجال إستخدامات المياه، وأكد استعداد الوزارة هذا العام للفيضانات، بإنشاء مراكز إنذار مبكر في عدد من المناطق إلى جانب الإعتماد على هيئة الإرصاد الجوية بإعداد نشرات يومية عن الأمطار وحالة الطقس.

بدوره قال السفير الأسباني إن اللقاء جاء في إطار تبادل المعلومات والتجارب بين البلدين، مشيراً إلى التشابه في توزيع موارد المياه في البلدين، وذكر أن السؤال المهم الذي يحتاج إلى إجابة هو كيفية إدارة المياه في سياق اللامركزية، كما هو الحال في السودان واسبانيا.

وأكد الدبلوماسي الأسباني أهمية التعاون وتبادل الخبرات للإستخدام الأمثل للمياه لفائدة سكان البلدين.

وكان اللقاء استمع الى ورقة حول ادارة المياه في السودان قدمها المهندس إبراهيم بليلة من المجلس الأعلى للبيئة، بالاضافة الى ورقة حول الفيضانات ونظام الإنذار المبكر في السودان قدمها المهندس رضوان عبد الرحمن من وزارة الري والموارد المائية بجانب عدد من الأوراق المماثلة من الجانب الإسباني.

وفي ختام القاء أمن الجانبان على أهمية مواصلة اللقاءات، لتبادل الخبرات والمعلومات حول إدارة الموارد المائية.