عاجل.. سودانير توضح حقيقة عودة الطائرة من القاهرة براكبة واحدة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 27 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

نفت شركة الخطوط الجوية السودانية صحة ما ورد بوسائل التواصل الاجتماعي عن الراكبة التى كانت من ضمن ركاب الخطوط الجوية السودانية رقم 102 المتجهة من الخرطوم الى القاهرة والتى تبين أنها تحمل نتيجة إيجابية لفحص الكورونا.



واشارت الشركة في بيان توضيحي الي ان الراكبة المعنية كانت ضمن ركاب الدرجة السياحية وهي ليست زوجة شخصية عامة ودخولها كان عبر صالة الركاب ولم تمر بصالة كبار الشخصيات وان كل الاجراءات تمت بالصالة العادية. ونوهت الشركة الي ان مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية اتخذ قرارات حاسمة بشأن رحلة العودة من القاهرة للمواطنة السودانية المصابة بكوفيد 19 ومن بينها اخضاع المسئولين فى محطة الخرطوم للإيقاف الفوري والتحقق معهم حول الواقعة بدءاً من مدير المحطة ورئيس الوردية ومشرف الوردية والكاونتر والموظف الذى قام بالإجراء. واكدت الشركة انه تم طلب تقرير مكتوب من مدير محطة القاهرة وكابتن الطائرة حول الملابسات التى أدت للعودة بالراكبة المذكورة فقط دون بقية الركاب وقد تم استلام التقرير وارساله لسلطة الطيران المدني وجاري تقييمه توطئة لإتخاذ الاجراءات اللازمة.

وشهد مطار القاهرة الدولي قبل ثلاث أيام إقلاع طائرة للخطوط الجوية السودانية براكبة واحدة وإلغاء سفر ما يقارب 29 راكباً فضلاً عن طاقم الطائرة، بعد أن تبين أن المسافرة مصابة بفيروس كورونا.