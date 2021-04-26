عاجل.. "حمدوك": السودان يتجه لبناء جيش وطني موحد

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 26 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن بلاده تسير في اتجاه بناء جيش وطني مهني موحد ومحترف.



واجتمع حمدوك، اليوم الإثنين، بقيادات الجيش السوداني، بالقيادة العامة بالخرطوم، وحيا شهداء القوات المسلحة عبر تاريخها وإنحيازها لثورة الشعب السوداني.

وقال في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن الزيارة تأتي في إطار الحديث حول النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في مرحلة الانتقال المعقد، ووضع اللبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر.

وأشار حمدوك إلى أن السودان لم يستطع تحقيق المشروع الوطني المستقر لـ 65 عاما.

لكنه نوه إلى أن ثورة ديسمبر اتاحت فرصة وامكانية كبيرة لبناءه المشروع الوطني السوداني.

ولفت إلى أن أهم متطلبات المرحلة الانتقالية هي بناء جيش وطني مهني موحد ومحترف.

وقال: ’’نحن نسير في هذا الاتجاه‘‘، وكشف بان اللقاء اتاح فرصة لتلقي تنوير ضافي من قيادة القوات المسلحة حول تاريخها وتكوينها وافرعها.

وأوضح ان الزيارة هي بداية حوار لتطوير المؤسسة العسكرية.

ومنذ الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، في 11 أبريل 2019، يتقاسم السلطة الإنتقالية في السودان المدنيين والعسكريين.

وجاءت حكومة الشراكة بموجب الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بواسطة المجلس العسكري المحلول وتحالف أحزاب قوى الحرية والتغيير في أغسطس 2019.

وعقب التوقيع على اتفاقية جوبا للسلام انضمت مجموعة من الحركات المسلحة للحكومة، كما تم تمديد الفترة الإنتقالية لتنتهي في 2024.

ويتكون مجلس السيادة السوداني من 6 ممثلين لتحالف قوى الحرية والتغيير و5 للمجلس العسكري المحلول، انضم لهم لاحقا 3 من قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا.