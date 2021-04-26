عاجل..الري : إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق لفرض الأمر الواقع بملء سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 26 أبريل 2021

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء السد أمرًا واقعًا، معبرًا عن استغرابه من موقف إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات من غي توقيع اتفاق في حين أن اشتراطهم في خطاب رسمي لوزير الري الإثيوبي بتاريخ 8 ديسمبر 2020.



وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضي دون اتفاق أو حتى إخطار كانت خطوة مفاجئة جلعت السودان يشك في النوايا الإثيوبية.

وأوضح المسؤول السوداني أنه تم وضع عدة سيناريوهات وخطط فنية وقانونية في حال تم الملء للعام الثاني دون إخطار.