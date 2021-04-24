عاجل| رسالة من "البرهان" لرئيس جيبوتي.. هذا ما قاله فيها

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الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 24 أبريل 2021
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متابعات - اخبار الخليج 365
بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برسالة تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة إعادة إنتخابه لولاية رئاسية جديدة.
وأعرب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي فى رسالته عن خالص التهاني لفخامة الرئيس الجيبوتي متمنيا له التوفيق والسداد فى مواصلة مسيرة البناء والتنمية وقيادة جمهورية جيبوتي لمزيد التطور والرخاء.
كما أكد سيادته حرص السودان الدائم وإهتمامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق النماء والتقدم والإزدهار لشعبيهما الشقيقين.