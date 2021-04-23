عاجل.. حمدوك: ندعم ما قررته حكومة الولاية بوقف جميع الألعاب بالمنتزه

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 23 أبريل 2021

أكد رئيس مجلس الوزارء د.عبدالله حمدوك علي صفحته بالفيسبوك معلقا علي حادثة ساقية منتزه بري دعمه لما قررته حكومة الولاية بوقف جميع الألعاب بالمنتزه لحين مراجعتها والتأكد من سلامتها، وإكمال التحقيق في أسباب هذا الحادث .



كما بوجه بضرورة اتخاذ إجراءات حتي لا يتكرر مثل هذا الحادث المخيف.

وشكرحمدوك قوات الدفاع المدني مع طواقم الإسعاف ومختلف المؤسسات الولائية والمواطنين الحاضرين، الذين قاموا ببذل مجهود جبّار وتمكنّوا من إنقاذ جميع العالقين.

وأضاف في صفحته قائلا"فجر اليوم ولخمس ساعات حبسنا أنفاسنا جميعاً ونحن نتابع عن كثب عملية الإنقاذ البطولية للأطفال وأُسرهم بـساقية-منتزه-الرياض-الخرطوم بواسطة قوات الدفاع المدني واستجابتهم السريعة للوصول لموقع الحادث الصعب.

لقد خرجت هذه العائلات للترويح في مساء رمضان لتجد نفسها في خضم هذا الحادث المُخيف، مما يتطلب مننا اتخاذ إجراءات حتى لا يتكرر، ولذلك فإننا ندعم ما قررته حكومة الولاية بوقف جميع الألعاب بالمنتزه لحين مراجعتها والتأكد من سلامتها، وإكمال التحقيق في أسباب هذا الحادث.

شكراً لقوات الدفاع المدني مع طواقم الإسعاف ومختلف المؤسسات الولائية والمواطنين الحاضرين، فقد قاموا ببذل مجهود جبّار وتمكنّوا من إنقاذ جميع العالقين مما جعلنا جميعاً نتنفس الصُّعداء، والحمد لله على سلامتهم بعد تجربتهم المريرة هذه، كما أدعو لهم بأن يتجاوزوا آثارها عاجلاً ،

مرة أخرى أتوجه بإشادة وتقدير كبيرين لقوات الدفاع المدني

يذكر أنه في حادثة مرعبة كانت قد تعطلت لعبة (الساقية) بمنتزه الرياض شرقي العاصمة الخرطوم مساء أمس الخميس ما خلف حالة من الذعر خاصة بين الأطفال العالقين في (الساقية) وأسرهم ،وسيطرت حالة من القلق خوفاً من سقوط الساقية أو تداعي أجزاء منها ما قد يخلف ضحايا من الأطفال العالقين.