عاجل.. السودان وليبيا يؤكدان الحرص على تطوير العلاقات الثنائية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 21 أبريل 2021

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، اتصالًا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المفتي.



واستعرض رئيس مجلس السيادة ورئيس المجلس الرئاسي خلال الاتصال الهاتفي، مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد الرئيسان، خلال المحادثة الهاتفية حرص واهتمام البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بينهما والعمل معا، من أجل دعم الاستقرار في البلدين والإقليم بصورة عامة. كما أمنا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق وتبادل الزيارات على المستوى الرئاسي و بين المسؤولين في البلدين.