عاجل.. الجيش السوداني: نواصل نشر قواتنا لاسترداد كل أراضينا من إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 21 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن الجيش السوداني تصميمه على استرداد كافة أراضي السودان بحسب حدود العام 1902 من إثيوبيا، مشيرا إلى "مقدرته" على حماية المناطق "المحررة" جراء التصعيد العسكري الأخير.



ونقلت وكالة "سونا" الرسمية أن قائد القوات البرية وقائد متقدم القضارف، الفريق ركن عصام محمد حسن كرار، أكد عقب إحاطة قدمها لعضو مجلس السيادة، رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، الذي زار المدينة الحدودية مع إثيوبيا، "مقدرة القوات المسلحة على حماية كل شبر من الأراضي التي تم تحريرها وانتشار الجيش داخل حدوده لتأمين المناطق الزراعية".

وشدد كرار على "استمرار انتشار قوات الجيش لاسترداد كافة الأراضي السودانية المعلومة حسب حدود 1902".

وتعهد كرار بحماية الأراضي السودانية الزراعية الخصبة والتي ستدفع بزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفد الاقتصاد الكلي بالبلاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية الكبرى، وفق "سونا".

كما أكد على عدم الاعتداء على الغير وعبور الحدود، مشيرا في الوقت ذاته إلى نشر القوات المسلحة داخل الأراضي السودانية لحماية تراب الوطن وتأمين الأراضي للمزارعين السودانيين لزراعتها هذا العام.

بدوره، شدد إدريس على "وقوف حكومة الفترة الانتقالية خلف القوات المسلحة وتقديم الدعم والسند لها وهي تقود معركة الكرامة والانتشار داخل الحدود باعتباره حقا مشروعا للقوات المسلحة".

ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا عسكريا بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على أراض قالت إنها تتبع للسودان في منطقة حدودية مع إثيوبيا

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضي أثيوبيا، وهو ما تنفيه الخرطوم.