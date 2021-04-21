عاجل.. رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق نهضة زراعية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 21 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اكد رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، حرص واهتمام الدولة بتطوير القطاع الزراعي، موجهاً بإعطائه الأولوية في طرح المشاريع الاستثمارية، في المؤتمر الاقتصادي بباريس، والذي يقام برعاية الحكومة الفرنسية في مايو المقبل.



ووعد رئيس الوزراء، خلال زيارته لولاية نهر النيل، اليوم الأربعاء، بالنهوض بقطاع السكك الحديدية، مثمناً الدور المحوري الذي قامت بها، وأهميتها في وضع اللبنات الأساسية للنهوض بالإقتصاد السوداني.

جاء ذلك لدى زيارته لولاية نهر النيل برفقة السادة وزراء شؤون مجلس الوزراء، الصناعة، الزراعه ، المعادن.

وتفقد حمدوك والوفد المرافق له مشروع زادي ون، والذي يقع بمحلية بربر بولاية نهر النيل، ويعتبر أحد أهم وأكبر المشاريع الزراعية التي تستخدم التقنيات الحديثة والمتطورة في الزراعة بالبلاد، حيث يستهدف زراعة حوالي مليون فدان، بجانب الانتاج الحيواني، فضلاً عن مشاريع الاستزراع السمكي، مؤمناً تشغيل نحو ١٠٠ ألف مزارع.

كما تفقد رئيس الوزراء، هيئة السكك الحديدية بمدينة عطبرة، بحضور والي ولاية نهر النيل، ومدير هيئة السكك الحديدية، وممثلي اللجنة التسيرية لنقابة قطاع السكك الحديدية.

كما وقف حمدوك على كافة الأوضاع بمصنع أسمنت السلام بمدينة بربر، موجهاً بمعالجة كافة الاشكالات والمعوقات لإعادته لطور التشغيل مرة أخرى، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع حوالي ٢٥٠٠ طن في اليوم.