عاجل.. الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 21 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم، استئناف رحلاتها الى العاصمة السودانية الخرطوم، اعتبارا من 11 مايو المقبل، بعد توقف استمر عامين تقريبا.



وقال بيان صادر عن القطرية، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الناقلة الوطنية لدولة قطر ستسير أربع رحلات أسبوعيا إلى الخرطوم، مشيرة إلى أنها سوف تزيد من عدد رحلاتها إلى السودان لتصبح رحلة يومياً اعتباراً من 1 يونيو 2021.

وعلقت الخطوط الجوية القطرية جميع رحلاتها من وإلى العاصمة السودانية الخرطوم "مؤقتا ولأسباب تجارية" اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2019 وحتى إشعار آخر وفقا للبيان الذي أصدرته وقتها.