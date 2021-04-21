أفراد من البحرية الأمريكية يتطوعون مع سودانيين في تجهيز إفطار رمضان

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 21 أبريل 2021
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متابعات - اخبار الخليج 365
تطوع عدد من أفراد مشاة البحرية الأمريكية بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس الثلاثاء، مع سودانيين في تجهيز مائدة إفطار رمضان.
وتضم المبادرة متطوعين سودانيين من عدد من المنظمات، وهي: بسمة خير، أسهم العطاء وباب الحوائج، وهي مبادرة تعمل بشكل يومي طوال شهر رمضان في توفير إفطار رمضان مجانا لأكثر من 1500 شخص.
وعمل أفراد مشاة البحرية الأمريكية جنبا الى جنب مع الشباب السودانيين، في تحميل الطعام والعصائر من المركز الرئيسي للسيارات، المتجهة لتسعة مواقع مختلفة في العاصمة السودانية.
وأصر الشباب على أن يقدموا لأفراد مشاة البحرية العصائر التقليدية مثل الكركري والعرديب، وعبر قائد المجموعة الأمريكية عن شكره، قائلا "لقد شعرت بسعادة غامرة لرؤية هؤلاء الشباب يتطوعون من أجل مجتمعاتهم. لقد عشت شهر رمضان في العديد من البلدان، لكن ما رأيته في الخرطوم لا يوصف".