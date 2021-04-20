عاجل.. السودان يدعو الأطراف التشادية للتهدئة ووقف الإقتتال

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 20 أبريل 2021

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دعت حكومة السودان كافة الأطراف التشادية للتهدئة ووقف الإقتتال بما يضمن أمن وإستقرار تشاد وسلامة مواطنيها.



وأكدت وزارة الخارجية فى بيان صحفى اليوم ،أنها تتابع أوضاع الجالية السودانية عن طريق البعثة الدبلوماسية في انجمينا وتعمل على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أفرادها.

وأشارت الخارجية إلى أن السودان يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في الشقيقة تشاد والصراع المحتدم بين القوات الحكومية وقوات المعارضة على السلطة.

وأكدت الختارجية في بيانها حرص حكومة السودان على إستتباب الأمن والإستقرار في الجارة تشاد وفي الإقليم.