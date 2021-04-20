عاجل.. مجلس الوزراء يستعرض الأوضاع الأمنية ومشروعات مؤتمر باريس

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 20 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عقد مجلس الوزراء الانتقالي اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.



وترحم المجلس على الرئيس التشادي الراحل ادريس ديبي الذي اعلن نبأ وفاته خلال مشاركته في المعارك الداخلية ببلاده.

واستعرض المجلس في اجتماعه اليوم تقريراَ حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه كل من الفريق أول شرطة خالد مهدي الإمام مدير عام الشرطة والفريق اول جمال عبدالمجيد مدير عام جهاز المخابرات العامة حيث تضمن التقريران عرضا للموقف الجنائي والأمني بالبلاد. وقد أقر المجلس تكوين لجنة وزارية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء لدراسة التقريرين وتقديم توصيات محددة ترفع لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم.

كما استعرض مجلس الوزراء خارطة الأساس الرقمية قدمها الفريق أول ركن يس إبراهيم وزير الدفاع الذي اشار الى اهمية الخارطة التي تمثل نمذجة معلومات الأرض بمختلف الاستخدامات بما يتيح إمكانية تمثيل البيانات الجغرافية وحفظها واسترجاعها وتحليلها تمهيدا لإحداث التحول الرقمي، وقد أجاز مجلس الوزراء الخارطة.

كذلك استمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير المالية حول المشروعات التي سيتم تمويلها بواسطة منحة البنك الدولي البالغ قدرها 2 مليار دولار والطريقة التي تم بها تخصيص المنحة لمشاريع الحوكمة والبنية التحتية والطاقة ومياه الشرب والري والزراعة والصحة والتعليم وتقوية نظم المعلومات والبيانات و الإصلاح الإداري وتمكين النساء والشباب إضافة إلى دعم الموازنة العامة ومشروع ثمرات.

هذا وقد قدم المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء افادة حول مشروعات مؤتمر باريس مبيناً المشروعات التي حددت في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والنقل والمعادن والطاقة والاتصالات والتجارة والسياحة بالإضافة إلى مشروعات الولايات والطرق وقد اشار الى اهمية إقرار معايير لتحديد المشروعات وفقاً للاولويات وقوة الأثر مع منح الأولوية للمناطق المهمشة المتاثرة بالحرب، و وجه المجلس بضرورة الأخذ في الاعتبار التركيز على مشروعات الطاقة والبنى التحتية والزراعة بجانب اهمية تحديد مشروعات تخاطب كيفية تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخارطة الأولويات الخمس التي وضعتها الحكومة.

كذلك استمع مجلس الوزراء إلى إفادة من وزيرة الحكم الاتحادي الأستاذة بثينة دينار حول ترتيبات انعقاد مؤتمر الحكم والادارة بالسودان حيث أشارت إلى تشكيل اللجان المكلفة بالتحضير ومحاور المؤتمر وتنظيم الورش الولائية وقد أقر المجلس الفصل بين تعيين حاكم إقليم دارفور وقيام المؤتمر.