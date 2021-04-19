عاجل.. وزيرة الخارجية تبحث التعاون المشترك بين السودان وبولندا

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 19 أبريل 2021

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استقبلت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم السيد جاكوب غوفوشيفسكي مستشار رئيس الوزراء البولندي، وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين السودان وبولندا في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والطاقة المتجددة.



وأوضحت وزيرة الخارجية أن السودان يبحث عن الشراكات الحقيقية خاصة بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربة عن تطلعها الى مشاركة بولندا في مؤتمر باريس المزمع عقده منتصف مايو المقبل والذي يعتبر سانحة لتقديم السودان للعالم بصورة جديدة، مشيرة إلى تطلعها إلى إعفاء الديون التي تعطل تقدم السودان اقتصاديا.

من جانبه أمن السيد المستشار على متانة العلاقات السودانية البولندية، مؤكدا استعداد بولندا لإعفاء ديونها على السودان وفق المقترحات المقدمة منها في هذا الشأن.