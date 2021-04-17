عاجل.. السلطات تعتقل 4 من تنظيم الإخوان المنحل بالخرطوم

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 17 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اعتقلت السلطات السودانية الجمعة 16 أبريل، 4 عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي المنحل في الخرطوم، حسبما نشرت وكالة الأنباء السودانية.



وقام عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان بتنظيم إفطاراً رمضانياً بساحة الحرية الجمعة 1٦ أبريل، وقاموا ببث مقاطع فيديو عبر السوشيال ميديا أظهرت أن ذلك الإفطار الرمضاني لم يكن ذو طابع اجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل.

وهو ما يعد نشاطاً مخالفاً لأحكام المادتين ٤ (١) و (٢) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠، وذلك بحسب بيان صحفي أصدرته لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

وأعلنت اللجنة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المشاركة في هذا العمل المخالف للقانون فور نشر تلك المقاطع وتم القبض عليهم، وبمجرد الأجهزة الأمنية لساحة الحرية، قاموا بتنفيذ إجراءات القبض على المشاركين الذين هرب معظمهم من المكان، في ما تم القبض على عدد منهم واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.

وكشفت اللجنة أنها وجدت خلال التدقيق في بيانات المقبوض عليهم، وجدت أن أحدهم ضابط برتبة رائد في السلاح الطبي، وأثنين آخرين من الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة، تم تسليم أولئك النظاميين للاستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية.

كما تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بتلك الفعالية وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اتضح أنه موظف بقسم التصوير بقاعة الصداقة.