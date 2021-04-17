عاجل.. البرهان: لابد من وجود اتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 17 أبريل 2021

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن رأس السودان واضح فيما يخص اتفاق سد النهضة.



وقال البرهان في تصريحات تلفزيونية، نشرتها وكالة الأنباء السودانية، "لابد من وجود اتفاق مكتوب وملزم فيما يخص المراحل المختلفة لملء سد النهضة.

وتأسف البرهان من تصعيد إثيوبيا، وأكد أن أراضي الفشقة سودانية بحكم الوثائق، مناشداً إثيوبيا بالانسحاب من الأراضي السودانية؛ قائلاً مستعدون للتنسيق بشأن الحدود.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، أن السودان على أتم الاستعداد للدفاع عن أراضيه.