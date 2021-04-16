عاجل.. "الصحة" تحذر من تزايد معدلات الإصابة بالدرن

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 16 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

حذرت وزارة الصحة الاتحادية، من تزايد معدلات غير مكتشفة للإصابة بمرض الدرن في البلاد، في ظل جائحة كورونا التي دفعت بالعديد من المرضى بعدم الحصول على الرعاية الصحية والتوفيق بأخذ العلاج الذي يوفر مجاناً في كل المراكز.



وقالت مسؤولة بالبرنامج القومي لمكافحة الدرن د. اسراء أبو شامة، عن وبائية الدرن خلال 2019 بالسودان، إن عدل حدوث الدرن في العالم حوالى 130 حالة لكل مائة الف حالة سنويا، ويقدر عدد الحالات ب 10 ملايين حالة سنوياً، بنسبة اكتشاف 70٪، ويشكل عدد الوفيات عالميا حوالى 1.4 مليون، والرجال يشكلون 56٪، والنساء 32٪، الأطفال 12٪. وهو واحد من أكثر عشرة أمراض مسببة للوفاة من الأمراض المعدية عالميا.

أما في السودان فإن معدل حدوث الدرن حوالى 67 في كل مائة ألف حالة، عدد الحالات يقدر بـ29000 حالة سنويا، الحالات المكتشفة الآن 20164، أي حوالى 30٪ من المجتمع لم يتم اكتشافها، وتقدر نسبة اكتشاف تقدر ب 69٪، ومعدل الوفيات 9.9 لكل مائة ألف حالة، بما يعادل 2400 حالة وفاة سنويا، الرجال يشكلون 57٪، النساء 33٪، الأطفال 10٪، ومنذ العام 2000 وحتى 2019 انخفض معدل الوفيات من 42 إلى 9.9 .

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) يحتل السـودان المرتبة الخامسة في معدل الإصابة بالدرن حيث انخفضت الحالات المؤكدة من 40 حالة لكل مائة ألف شخص في التسعينات، والآن 67 حالة في كل مائة ألف شخص.