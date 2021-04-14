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عاجل.. وزير العدل يتقدم بمقترحات للتعاون مع البعثة الأممية

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 14 أبريل 2021

عاجل.. وزير العدل يتقدم بمقترحات للتعاون مع البعثة الأممية

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متابعات - اخبار الخليج 365

تقدم وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، بمقترحات للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، للاستفادة من خبراتها في مجال الاصلاح القانوني.

 

 

وناقش وزير العدل، بحسب تعميم صحفي، الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة، فولكر بيرتس، سبل التعاون بين الجهتين لضمان بسط العدل، وانجاز مهام الفترة الانتقالية.

وعرض عبد الباري في مكتبه بالخرطوم، على المبعوث الأممي والوفد المرافق له، ما أنجزته وزارته من مهام، إلى جانب الأولويات وخطته خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أثنى بيرتس على ما حققته وزارة العدل من انجازات، مؤكداً دعم بعثته للوزارة من أجل تحقيق أهدافها ومهامها خلال الفترة الانتقالية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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