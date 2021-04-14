وزير الزراعة والسفير الكندي بالخرطوم يبحثان التعاون الزراعي بين البلدين

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 14 أبريل 2021

إلتقى وزيرالزراعة والموارد الطبيعية بروفيسور الطاهر حربي بمكتبه اليوم بسفير كندا لدى السودان أدرين نوفولك، بحضور مدير التعاون الدولي بالوزارة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الزراعي بين السودان وكندا.



وقال حربي إن التعاون بين السودان وكندا ممتد منذ فترة طويلة في مجال تكنولوجيا الزراعة والآلات والمعدات الزراعية التي أثبتت كفاءتها في السودان.

وأشار إلى ضرورة صياغة مقترح للإتفاقيات الخاصة بالتعاون الزراعي لمواصلة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية والأمن الغذائي ولتعزيزالعلاقات بين البلدين.

من جانبه قال السفير الكندي أدرين نورفولك إنهم يتطلعون للمزيد من التعاون مع السودان من خلال إهتمامهم بالجانب الزراعي، مشيداً بموقع السودان الجغرافي المتميز والذي يجعل منه مناخاً مناسباً للصادر، إلى جانب موارده الطبيعية.

وقال: "إننا نسعى إلى تنفيذ البرنامج التنموي والذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال إنشاء مركز للتنمية، ومشاريع إنتاج البذور الهجين".