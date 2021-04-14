عاجل.. مدير شرطة الخرطوم: إنفاذ خطة لمنع الجريمة خلال شهر رمضان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 14 أبريل 2021

ترأس الفريق شرطة حقوقي دكتور زين العابدين عثمان أحمد مدير شرطة ولاية الخرطوم إجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية بحضور مديري الدوائر والإدارات والمحليات والإدارات العامة والمتخصصة.



وأجاز الإجتماع خطة منع الجريمة خلال شهر رمضان بولاية الخرطوم والتي تهدف إلى تأمين اﻷسواق واﻷحياء السكنية والمواقف العامة وأماكن التجمعات وتأمين المساجد ودور العبادة.

وتشتمل الخطة على مراقبة معتادي اﻹجرام والسطو المنزلي وسرقة السيارات وجرائم المتابعة، إضافة لحملات ضبط السيارات والدراجات النارية التي تسير بدون لوحات عبر الإنتشار الشرطي المكثف والإرتكازات الليلية والنهارية الثابتة والمتحركة، والإنتشار بمواقف المواصلات الرئيسة والفرعية للحد من عمليات النشل والخطف واتخاذ اﻹجراءات الإستباقية.

وأمن الإجتماع على ضرورة إشراك المواطن في العملية اﻷمنية بالتبليغ الفوري للسلطات عبر رقم النجدة المجاني (999) لمختلف اﻷنشطة المشبوهة وغير القانونية.

وتفيد متابعات المكتب الصحافي للشرطة أن مدير شرطة الولاية وجه بإشراف مديري المحليات على إنفاذ الخطة وتوفير كافة المعينات اللوجستية لتمكين القوة العاملة من أداء واجباتها، بجانب الزيارات اليومية الميدانية لقادة الشرطة للقوة في أماكنها، مشدداً على ضرورة القضاء على كافة مظاهر التفلتات بغية الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وصون كرامته خلال الشهر المبارك.