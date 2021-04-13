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عاجل.. السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 13 أبريل 2021

عاجل.. السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

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متابعات - اخبار الخليج 365

أوردت رويترز نقلا عن مصدرين اليوم الثلاثاء أن السودان يعتزم مؤقتا إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل تأكيدا للعلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين في العام الماضي بوساطة أميركية.

وقال أحد المصدرين طالبا ألا ينشر اسمه أو جنسيته إن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات. وأضاف المصدر أن وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع المقبل ينتظر الاتفاق عليه.

ولم يدل المتحدثان باسمي الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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