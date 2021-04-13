عاجل.. السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 13 أبريل 2021

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أوردت رويترز نقلا عن مصدرين اليوم الثلاثاء أن السودان يعتزم مؤقتا إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل تأكيدا للعلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين في العام الماضي بوساطة أميركية.



وقال أحد المصدرين طالبا ألا ينشر اسمه أو جنسيته إن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات. وأضاف المصدر أن وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع المقبل ينتظر الاتفاق عليه.

ولم يدل المتحدثان باسمي الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.