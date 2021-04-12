إثيوبيا تستنكر رفض السودان ملء السد: عالجنا جميع المخاوف

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 12 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استنكرت إثيوبيا، الإثنين، رفض السودان لبدء المرحلة الثانية من ملء “سد النهضة”، وقالت إنها “عالجت” جميع المخاوف التي تثير حفيظة الخرطوم.



وجاء في بيان للخارجية الإثيوبية، نشرته على تويتر، إن أديس أبابا “عالجت جميع مخاوف السودان التقنية بشأن سد النهضة”، مؤكدة أن أديس أبابا “قدمت البيانات والمعلومات الضرورية بهذا الشأن”.

وذكر البيان أن سلامة السد “قضية تهم إثيوبيا في المقام الأول”، فيما تساءلت الخارجية في البيان حول “هوية المستفيد من رفض السودان لملء السد”.

وأضاف: “المسؤولون السودانيون أشادوا لسنوات بأهمية السد لردع الفيضانات وتنظيم تدفق المياه للري وإزالة جزء كبير من الطمي والترسيب وتوفير الطاقة الرخيصة”.

وأردف متسائلًا: “كيف سيخدم رفض ملء السد مصالح السودانيين؟”. وفي السياق ذاته، اعتبرت الخارجية الإثيوبية أن مصر “فشلت في الاعتراف بسخاء إثيوبيا وتفهمها عقد مفاوضات بحسن نية”.